Campagna vaccinale, al via la terza dose, prenotazioni da venerdì

Dose di vaccino anti Covid 19

Terza dose di vaccino anti covid, si parte. Le modalità sono le stesse che abbiamo già visto: bisognerà prenotarsi sul Cup on-line dell'azienda sanitaria a partire dalle 23 di venerdì 24 settembre.

Lo potranno fare gli over 80 e i fragili, cioè immunodepressi, dializzati, in attesa di trapianto o trapiantati.



Ripartiranno, dunque, le vaccinazioni anche nelle Rsa.



Al momento non ci sono indicazioni nazionali per capire fin dove si spingerà la campagna per la terza dose. Per il richiamo destinato ai sanitari, invece, bisognerà probabilmente attendere l'anno prossimo.