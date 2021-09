Rovereto, fino a domani il Vallagarina experience festival

Si concluderà domani, domenica 26 settembre, la terza edizione del Vallagarina experience festival, manifestazione che invita ad esplorare attivamente il territorio e le sue bellezze.



Attività fisica, dunque, dall'e-bike al trekking, dal nordic walking al trail running, ma non solo.



Spazio anche all'intrattenimento, con le esibizioni musicali in programma nella serata di sabato, l'enogastronomia e l'informazione.



Tra le novità di questa terza edizione, il boulder festival e un contest fotografico.



Centro delle attività è il centro sportivo Baldresca di Rovereto. Il consiglio degli organizzatori è di arrivare in bicicletta. L'obbligo è di farlo muniti di green pass.