Covid in Trentino: 63 nuovi contagi su 6.057 tamponi analizzati

Coronavirus: i dati di domenica 31 ottobre 2021. Sono 63 i nuovi contagi in Trentino individuati tramite un numero di tamponi che continua a essere importante: 6.057.



Nel dettaglio, dei 5.839 test antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore, 32 sono risultati positivi; e su 218 molecolari i contagiati sono risultati 31. I molecolari hanno anche confermato 32 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi casi 4 over 80 e 3 over 70. Tra ragazzi e bambini ci sono 15 nuovi casi. Le classi in quarantena sono 7.



Negli ospedali intanto i pazienti diventano 19 (un nuovo ingresso) con 1 solo caso in rianimazione. Altri 43 guariti portano il totale a 47.497.



Prosegue intanto la campagna vaccinale, con 364.069 persone che in Trentino hanno completato il ciclo vaccinale e 14.933 terze dosi.