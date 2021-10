Trentino, sempre alto il numero di tamponi: 6.662 con 16 nuovi positivi

Coronavirus: i dati di domenica 17 ottobre 2021 in Trentino. Sono 16 i nuovi contagi su un numero sempre alto di tamponi analizzati: 6.662.



Nel dettaglio 6.421 tamponi antigenici hanno individuato 7 nuovi contagiati e l'analisi di 241 molecolari ha portato a scoprire 9 casi positivi (e 24 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi). Tra i nuovi contagiati, ci sono anche 2 ultra ottantenn. Quattro le classi in quarantena.



Restano 2 i pazienti in rianimazione negli ospedali trentini dove nelle ultime ore non ci sono stati nuovi ingressi e 1 paziente è stato dimesso. In totale i pazienti Covid ricoverati sono 18. Si contano poi in Trentino altri 27 guariti che portano il totale a 47.133 da inizio pandemia.



I vaccini hanno raggiunto quota 770.846, comprese 353.827 seconde dosi e 6.730 terze dosi.



Intanto dalle ore 16 di lunedì 18 ottobre è possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi a pagamento anche in alcune sedi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Visto l’incremento della richiesta di test antigenici finalizzati a ottenere il green pass, l'azienda sanitaria supporta in questo modo il sistema delle farmacie e dei laboratori privati che stanno registrando un notevole aumento delle richieste per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green pass sui luoghi di lavoro. Una parte dei test sarà destinata ai lavoratori dei servizi essenziali.



Si parte il 18 ottobre alle 16 a Trento nella sede del drive tamponi di via Fersina (Palazzetto dello Sport). I tamponi rapidi possono essere prenotati al Cup online. Il costo della prestazione è a carico dell’utente che dovrà corrisponderlo tramite il canale digitale PagoPA.



Dal 19 ottobre pomeriggio tamponi a pagamento anche a Riva del Garda, al Centro servizi sanitari. L’offerta dei test a pagamento in diversi punti del territorio sarà progressivamente ampliata in base alla disponibilità del personale in via di reclutamento.



Gli esiti dei tamponi saranno come sempre disponibili su TreC e FastTreC e saranno contestualmente comunicati al Ministero della salute per la generazione della Certificazione verde Covid-19 valida per 48 ore dal prelievo.



L'azienda sanitaria tiene a ribadire che in ogni caso: "L’adesione alla campagna vaccinale resta sempre la priorità in ottica di sanità pubblica. Vaccinarsi contro il Covid-19 è fondamentale per limitare la diffusione di nuove varianti del virus ed evitare le forme più gravi della malattia".



Nel video qui sopra il servizio di Raffaele Crocco.