Pallavolo, la Supercoppa è dell'Itas, trofeo che mancava dal 2013

L'Itas Trentino si è aggiudicata la Supercoppa Italiana a Civitanova Marche battendo per 3-1 Monza nella finalissima. I parziali: 25-11; 25-21; 31-33; 25-14. Dunque primo trofeo per il neo presidente Bruno Da Re ed è la terza Supercoppa nella storia della società. Successo che mancava dal 2013.



La cronaca della partita. Dopo aver sconfitto Perugia in semifinale, contro Monza - anche essa finalista inattesa - i gialloblù hanno vinto 3-1 mettendo in campo un gioco corale da vera squadra. E hanno mandato in visibilio i tifosi: in pochi, dopo la rivoluzione estiva, si sarebbero attesi una partenza di stagione di questo livello.



Primo set a senso unico vinto con i lombardi di Gianluca Galassi lasciati a 11; secondo ancora a tutta forza finito sul 25-21. Solo nella terza frazione i gialloblù si sono inchinati allo strapotere dell'opposto tedesco Grozer sul parziale da cardiopalma di 31-33. Angelo Lorenzetti chiede ai suoi di rimboccarsi le maniche e con un colpo di reni la Trentino Volley domina il quarto set e chiude la pratica 25-14. Mvp l'immenso capitan Kaziyski che a 37 anni ha messo a terra 21 palloni. Immarcabili anche Michieletto e Lavia, mentre la coppia serba al centro ha totalizzato 26 punti.



Hanno completato il capolavoro il 62% in ricezione di Zenger e la precisione di Sbertoli con palla staccata da rete. E' del palleggiatore anche il muro-punto finale. E dopo un'impresa così, i pronostici sul campionato si colorano anche di giallo e di blu.