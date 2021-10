Sinodo, il vescovo Lauro: "Ripartiamo dal basso e dai piccoli cambiamenti"

In vista dell'assemblea dei vescovi del 2023, è cominciato anche nella diocesi di Trento il cammino sinodale di ascolto delle comunità, aperto da Papa Francesco domenica scorsa a livello universale.



Nella sua omelia di domenica (17 ottobre) in Duomo a Trento l'arcivescovo Lauro Tisi ha auspicato che "il cammino sinodale sia un ripartire dal basso, dai piccoli cambiamenti quotidiani, per svelare agli uomini e alle donne del nostro tempo un'unica profezia: solo nella misura in cui saremo capaci di far vivere il creato e il fratello, costruiremo comunità, fermando la barbarie di un mondo abbrutito e lacerato".



Don Lauro ha indicato come riferimento la strada tracciata dal Papa nelle encicliche Laudato Si’ e Fratelli tutti, veri "programmi di vita comunitaria, perché universalmente accettati anche dal mondo laico e dai non credenti".