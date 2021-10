A22, in commissione alla Camera ok all'emendamento per evitare la gara

Un passo importante in prospettiva del rinnovo della concessione per l'autostrada del Brennero: la commissione congiunta Trasporti e Ambiente della Camera dei Deputati ha infatti dato il via libera all’emendamento al decreto infrastrutture che apre alla possibilità di esplorare altre strade alternative alla gara o all’affidamento in house per l’aggiudicazione della concessione trentennale.



In particolare, l'emendamento al testo promosso dal governo introduce la possibilità - che andrà valutata dall'assemblea dei soci - di introdurre forme di partenariato pubblico-privato.



“Si tratta di una notizia estremamente positiva - hanno commentato i presidenti delle provincie autonome, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher - che va letta come una tappa di avvicinamento alla meta, in un percorso estremamente lungo e complesso. Aspettiamo con maggiore fiducia pertanto il completamento dell’iter parlamentare".



Iter che dovrebbe comunque concludersi in tempi brevi: dopo l'approvazione in commissione, infatti, l'emendamento dovrà passare all'esame dell'aula. Una volta approvato alla Camera, il decreto passerà per l'ultimo voto al Senato, dove deve essere convertito entro il prossimo 9 novembre.