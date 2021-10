Zero decessi e 23 nuovi positivi. Sale a 19 il numero dei ricoverati

Si mantiene sotto controllo la situazione Covid in Trentino.



Ancora un giorno senza decessi, mentre i nuovi contagi sono 23. Tra questi due bambini sotto i 2 anni.



Le classi in quarantena sono 5.



Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono oltre 4mila, di cui oltre 3600 antigenici.



In ospedale 3 ricoveri in più con il numero complessivo che risale a 19 unità, di cui 3 in rianimazione, tutti non vaccinati.



Situazioni vaccini. Le dosi inoculate sono 761.500 di cui oltre 350mila seconde dosi e oltre 5.100 terze dosi.