Giornata nazionale Vittime sul lavoro: 10 in Trentino da inizio anno

Venerdì 8 ottobre l'ultimo incidente mortale, in un cantiere edile a Lavarone dove ha perso la vita un operaio di 61 anni. Di nuovo il giorno seguente, sabato 9 ottobre, un incidente non mortale ma grave ha coinvolto un uomo di 56 anni in un cantiere a Molveno.La questione della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità anche in Trentino proprio nella giornata, la 71esima, che l'Anmil dedica alle cerimonie di sensibilizzazione.A Trento si è svolta in largo Pigarelli, davanti al monumento che ricorda le vittime del lavoro.Sono dieci da inizio anno i morti in incidenti sul posto di lavoro in Trentino. Cinquemila gli infortuni denunciati all'Inail.Nella mattinata di sabato 9 ottobre sul tema si è svolto un confronto fra parti sociali, Apss, Uopsal, Inail, strutture provinciali.Mercoledì 13 ottobre è convocato anche il Comitato provinciale per la sicurezza sul lavoro.L'assessore provinciale al lavoro Spinelli annuncia che chiederà all'Azienda sanitaria di impegnarsi a migliorare le iniziative di prevenzione.