Aquila, niente da fare a Milano, l'Olimpia vince 93-72

Toto Forray

Seconda partita di campionato e seconda sconfitta per l'Aquila basket, cui certamente il calendario non ha arriso.



Dopo il ko interno contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna, infatti, i trentini sono stati di scena sul campo della corazzata Olimpia MIlano, che si è imposta per 93-72.



Milano sempre avanti, solo a inizio terzo quarto l'Aquila ha provato a partire forte per rientrare, ma dopo un parziale di 10-2 i meneghini hanno ristabilito le distanze.



Miglior marcatore dell'incontro il grande ex dell'incontro, Shavon Shields, autore di 19 punti. Per Trento, 15 punti di Reynolds, 13 di Bradford e 12 di Flaccadori.



Il prossimo turno vedrà l'Aquila tornare a giocare tra le mura amiche, sabato 9 ottobre alle 19 contro Cremona.