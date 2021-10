Pochi contagi, ma ancora un decesso per Covid-19 in Trentino

Rianimazione Covid all'ospedale di Rovereto

Ancora un decesso per Covid-19 in Trentino. Si tratta di un anziano, vaccinato, che soffriva di altre patologie ed era ricoverato in ospedale.

21 i nuovi contagi, rilevati da circa 7.400 tamponi. Tra questi ci sono anche 5 over 70 e 1 ultra ottantenne. Le classi in quarantena fino al 28 ottobre erano sette.

Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 791.628, cifra che comprende 363.352 seconde dosi e 14.392 terze dosi.

Con due nuovi ricoveri, sono ora 13 i pazienti Covid-19 in ospedale. Due di loro si trovano in rianimazione.

Infine i guariti: ieri se ne sono aggiunti altri 21 che portano il totale a 47.433.