I 96 anni di Maria Dolens con un nuovo logo per la Fondazione

Nel giorno in cui si ricorda San Francesco d'Assisi compie 96 anni Maria Dolens, la campana dei caduti di tutte le guerre che ogni sera suona in segno di Pace.

Un compleanno speciale anche perché ha rappresentato l'occasione per svelare il nuovo logo della Fondazione.



Un logo votato principalmente via social, con oltre 2.300 persone che hanno partecipato all'iniziativa.