Camper vaccinale nel Primiero e Vanoi: 48 nuove vaccinazioni

Il camper vaccinale ha fatto tappa nel Primiero e Vanoi

Due tappe sabato per il camper dell'Azienda sanitaria; al mattino a Canal San Bovo, mentre nel pomeriggio a Imèr. Le persone vaccinate nel Vanoi sono state 16 mentre a Imèr hanno risposto in 32 alla prima dose.



Sotto controllo anche il focolaio di questi giorni a Primiero.



E' possibile prenotare la somministrazione nei centri vaccinali dell’Apss e dal proprio medico di medicina generale - se è medico vaccinatore - ma è possibile effettuare la prima dose del vaccino senza prenotazione al drive through di Trento sud o in una delle tappe del camper sul territorio trentino.