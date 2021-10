Riparte il percorso del camper vaccinale, 5 paesi fino a sabato

Il camper vaccinale ha fatto tappa nel Primiero e Vanoi

Torna in pista il camper vaccinale per raggiungere gli indecisi o coloro che per motivi logistici non riescono a raggiungere i centri deputati alla vaccinazione.



Le prossime tappe.



Domani, mercoledì 13 ottobre, il camper sarà a Moena per tutto il giorno.



Giovedì mattina sarà a Frassilongo, località Maso Paoli, il pomeriggio a Vignola Falesina.



Venerdì mattina il camper sosterà in piazza Rosmini a Verla di Giovo, mentre sabato mattina sarà a Spiazzo in piazza San Vigilio.