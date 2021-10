Comincia con un successo il campionato della Trentino Volley

trentino volley

Comincia nel migliore dei modi il campionato di Superlega per l'Itas Trentino Volley.



Nel posticipo della prima giornata, i gialloblù guidati da Angelo Lorenzetti e accompagnati da 1.420 tifosi in tribuna hanno fatto valere la legge della Blm group arena nel sempre sentito derby dell'Adige contro Verona.



Il risultato finale è stato un rotondo 3-0 in favore di Trento, ma il risultato non deve far pensare a una vittoria semplice, a parte forse il primo set.



Archiviato infatti il primo parziale con il largo punteggio di 25-16, l'Itas ha dovuto battagliare punto su punto per portare a casa gli altri due set.



Il secondo si è infatti concluso ai vantaggi, al termine dei quali Trento è riuscita ad avere la meglio per 29-27.



Il terzo ha vissuto a lungo sul filo dell'equilibrio, con la Trentino Volley capace di conquistare un piccolo break e difenderlo fino al 25-23 finale che ha chiuso parziale e incontro.



Miglior marcatore fra i trentini Kaziyski, autore di 16 punti.