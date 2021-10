Coronavirus, stabile l'andamento della pandemia in Trentino

.

Dati "fotocopia" rispetto al giorno precedente per l'odierno bollettino dell'azienda sanitaria.



Come ieri, infatti, anche oggi - sabato 16 ottobre - i nuovi contagi da covid19 in Trentino sono stati 29. E analogo è anche il numero dei tamponi analizzati, oltre 8.500, un dato che conferma il tasso di positività a un livello di poco superiore allo 0,3%.



Negli ospedali si sono registrati ancora due nuovi ricoveri, ma contemporaneamente si sono avute anche 4 dimissioni. Il totale dei pazienti nei reparti covid scende così a 19, due dei quali - uno in meno rispetto al giorno prima - restano in terapia intensiva.



Sul fronte delle vaccinazioni, le dosi somministrate in totale hanno superato le 770mila, inclusi oltre 353mila richiami e poco meno di 7mila terze dosi.