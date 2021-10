Covid19 in Trentino: 61 nuovi casi. Nessun decesso ma ricoveri in aumento

Sono 61 i nuovi casi positivi intercettati tramite 8.000 tamponi effettuati ieri in Trentino.



Non ci sono decessi, ma aumentano i ricoveri: salgono a 18 i pazienti in cura nei reparti ospedalieri, di cui sempre 2 in rianimazione, per effetto di 7 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Intanto, le vaccinazioni arrivano a quota 792.994, cifra che comprende 363.966 seconde dosi e 14.913 terze dosi.





Fra i nuovi contagiati, 15 sono nella fascia 19-39 anni e altrettanti in quella 40-59 anni.

Ieri le classi in quarantena erano 7.

Il bollettino registra anche 21 nuovi guariti, portando il totale a 47.454 da inizio pandemia.