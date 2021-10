Covid19 in Trentino. Nessun decesso, 43 contagi. In calo i ricoveri

Nessun decesso da da Covid-19 in Trentino. Sono 43 nuovi contagi.

Nel frattempo scendono leggermente anche i numeri dei ricoverati: ieri due pazienti sono stati dimessi e c’è stato un nuovo ricovero; il totale pertanto è attualmente di 19 pazienti in ospedale. Quattro hanno bisogno delle cure intensive,



Fra i nuovi contagiati ci sono 18 ragazzi.

Due bambini sotto i 2 anni, quattro fra i 3 ed i 5anni, altrettanti fra i 6 ed i 10 anni, altri quattro fra gli 11 ed i 13 anni e quattro ancora fra i 14 ed i 19 anni.

In quarantena rimane ancora una sola classe.

Anche le categorie più anziane contano casi positivi, in particolare uno fra gli ultra ottantenni e due in fascia 70-79 anni.

I vaccini somministrati finora sono 745.857 (dato rilevato questa mattina) di cui 343.702 seconde dosi e 2.103 terze dosi.

Completano il quadro i 18 guariti di oggi che portano il totale a 46.731



In Alto Adige sono 79 i nuovi casi positivi, rilevati su oltre 9.600 tamponi analizzati nei laboratori.

Si registra un altro decesso, resta pressoché stabile il numero dei ricoverati: uno in più nei reparti ordinari, con 28 pazienti, uno in meno in terapia intensiva, dove restano cinque i pazienti gravi.

L'incidenza su 100mila abitanti, utile a capire la diffusione del contagio in provincia di Bolzano, è di 81,4.

Gli esperti del ministero a Roma considerano a basso rischio i territori dove questo valore è minore di 50.