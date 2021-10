Covid19 in Trentino: 35 nuovi casi, nessun decesso

Un test PCR

Circa 3.500 tamponi analizzati e 35 nuovi casi positivi individuati nelle ultime ore in Trentino. Nessun decesso.



Nove i bambini e ragazzi contagiati nelle ultime ore. Le classi in quarantena rimangono cinque.

Gli over 70 sono tre (uno dei quali ultra ottantenne).



Ieri a fonte di una dimissione c’è stato anche un nuovo ricovero: negli ospedali pertanto il numero di ricoverati rimane 16, con tre persone in terapia intensiva.



I nuovi guariti sono 34 ed il totale diventa 46.921.



758.464 infine le vaccinazioni somministrate fino a questa mattina, comprese 347.912 seconde dosi e 4.534 terze dosi.

In Alto Adige si segnala un nuovo decesso per covid.

I nuovi casi di positività al virus sono 36 su 5.492 test effettuati tra PCR e antigenici, dato che fa calare ulteriormente l'incidenza settimanale, arrivata a 71,2 casi ogni centomila abitanti (ieri era a 74,4).

Identica a ieri la situazione dei ricoveri, che sono 31, di cui 6 in terapia intensiva.