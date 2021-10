Covid in due Rsa del Trentino

Nuovi casi di Covid19 in Rsa in Trentino: A Villa Belfonte di Trento (che ha in tutto 72 ospiti) e in un'altra casa di riposo sul territorio provinciale.



Secondo l'azienda sanitaria di Trento la situazione sarebbe sotto controllo: si tratta di una decina di casi, due con sintomi lievi, gli altri senza manifestazioni, ma ugualmente per precauzione sono state sospese le visite dei familiari e sono state attivate le procedure per circoscrivere il contagio



Gli anziani contagiati sono stati trasferiti nella struttura Covid di Bolognano d'Arco.



Spes, che gestisce Villa Belfonte ed altre Rsa in Trentino, fa sapere che entro sabato tutto i 500 ospiti avranno ricevuto la terza dose di vaccino.



Nella mattinata di oggi sono stati inoltre accertati due casi di Covid-19 in un'altra Rsa della provincia.