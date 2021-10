Covid in Trentino, 30 nuovi casi a fronte di 6.628 tamponi analizzati

Coronavirus: aggiornamento di domenica 24 ottobre 2021. Per quanto in diminuzione rispetto ai picchi di pochi giorni fa, continua a essere sostenuta l’attività di screening in Trentino: 6.429 test antigenici hanno individuato 22 nuovi casi positivi che si affiancano agli 8 "scoperti" da 199 tamponi molecolari, che hanno confermato anche 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Quasi tutti i nuovi casi sono asintomatici o pauci sintomatici: tra di loro ci sono 7 tra bambini e ragazzini (le classi in quarantena sono 6); 2 invece gli over 70, nessuno tra gli over 80.



Negli ospedali torna a salire il numero dei ricoverati dopo che ieri altre 2 persone sono state accolte e nessuno è stato dimesso: 8 al momento i pazienti Covid, 2 dei quali in rianimazione. Da segnalare anche 29 nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 47.314.



Intanto le vaccinazioni hanno raggiunto quota 783.184, cifra che comprende 359.298 seconde dosi e 10.988 terze dosi.