Pezzetti di Trento nei Nobel per l'Economia 2021

Assegnati i Nobel per l'Economia del 2021

Assegnato oggi - 11 ottobre 2021 - il Premio Nobel per l'economia agli studiosi Joshua Angrist, David Card e Guido Imbens. Per tutti e tre nel passato più o meno recente, trascorsi con il Trentino

L'israeliano Angrist e l'olandese Imbens negli anni passati hanno insegnato nelle scuole dell'Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche, centro a capo della Fondazione Bruno Kessler che si occupa della formazione di ricercatori, funzionari e amministratori pubblici.

Lo stesso Angrist è intervenuto anche al Festival dell'economia nel settembre 2020, mentre l'altro vincitore, il canadese David Card si è collegato per l'ultima edizione lo scorso mese di giugno