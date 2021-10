Affluenza alle 11 nei quattro comuni trentini e tre altoatesini al voto

Elezioni comunali in sette comuni della regione

L'affluenza registrata alle ore 11

Domenica 10 ottobre quattro comuni trentini - e tre altoatesini - vanno al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale.

Si tratta di Bondone e Terragnolo, entrambi commissariati dopo che alle scorse elezioni non si era candidato nessuno, Brentonico, alle urne dopo che il sindaco Christian Perenzoni si è dimesso con problemi di salute.

E Nogaredo, che cerca il successore di Fulvio Bonfanti, scomparso improvvisamente lo scorso maggio.

Anche a Lona Lases erano state indette le elezioni, poi sospese per mancanza di candidature.



Sono 11 in tutto i candidati sindaco, solo due le donne.

A Brentonico corsa a 4 tra Alessandra Astolfi, assessora uscente, Dante Dossi del Pd, Massimo Raffaelli del centrodestra, e l'ex presidente della Cassa Rurale Imerio Lorenzini.



Poker di aspiranti sindaci anche a Terragnolo: Franco Bruno, già visto alle Provinciali, la civica Debora Bufalini, l'ex consigliere circoscrizionale di Rovereto Massimo Zenatti ed Ezio Viglietti dei Verdi.



A Nogaredo duello tra Alberto Scerbo, giovane assessore uscente, e lo zio Paolo Bettini.



A Bondone, con la sola candidata Chiara Cimarolli, la sfida è invece raggiungere i quorum di votanti e voti validi.

Seggi aperti dalle 7 alle 21 con spoglio immediato. Nel caso nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza dei voti, i ballottaggi sono fissati al 24 ottobre.

Si vota anche in 3 comuni altoatesini: Merano, Glorenza e Nalles: qui sotto la tabella con i dati dell'affluenza alle ore 11