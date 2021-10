Affluenza definitiva nei sette comuni al voto in regione

Elezioni in sette comuni della regione

Alle 21 si sono chiusi i seggi nei 7 comuni della Regione chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali.



L'affluenza definitiva in Provincia di Trento è stata del 59,9% pari a 3.989 votanti contro il 66,1% rispetto alle precedenti amministrative.



Nel dettaglio nel comune di Brentonico hanno votato 2.141 aventi diritto (59,9%).



A Bondone sono 383 gli elettori che si sono recati alle urne (65,8%), oltre il quorum del 50 percento. Dunque per l'elezione dell'unica candidata Chiara Cimarolli si attende solo l'ufficialità, che si avrà solo dopo lo spoglio, visto che deve anche risultare valido il 50% più una delle schede votate.



A Nogaredo 1.026 voti registrati (59,2%), a Terragnolo sono 439 i votanti (56,6%).



Alla chiusura delle urne in provincia di Bolzano l'affluenza è stata del 53% pari a 17.724 votanti contro il 58,2% delle precedenti amministrative.



A Merano si sono recati alle urne 16.034 (51,9), a Glorenza sono 548 i votanti (60,8%), mentre a Nalles sono 1.142 i voti registrati (68,3%)

Domenica 10 ottobre quattro comuni trentini - e tre altoatesini - vanno al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale.

Si tratta di Bondone e Terragnolo, entrambi commissariati dopo che alle scorse elezioni non si era candidato nessuno, Brentonico, alle urne dopo che il sindaco Christian Perenzoni si è dimesso con problemi di salute.

E Nogaredo, che cerca il successore di Fulvio Bonfanti, scomparso improvvisamente lo scorso maggio.

Anche a Lona Lases erano state indette le elezioni, poi sospese per mancanza di candidature.



Sono 11 in tutto i candidati sindaco, solo due le donne.

A Brentonico corsa a 4 tra Alessandra Astolfi, assessora uscente, Dante Dossi del Pd, Massimo Raffaelli del centrodestra, e l'ex presidente della Cassa Rurale Imerio Lorenzini.



Poker di aspiranti sindaci anche a Terragnolo: Franco Bruno, già visto alle Provinciali, la civica Debora Bufalini, l'ex consigliere circoscrizionale di Rovereto Massimo Zenatti ed Ezio Viglietti dei Verdi.



A Nogaredo duello tra Alberto Scerbo, giovane assessore uscente, e lo zio Paolo Bettini.



A Bondone, con la sola candidata Chiara Cimarolli, la sfida è invece raggiungere i quorum di votanti e voti validi: alle 17 aveva votato esattamente la metà degli aventi diritto.



Seggi aperti dalle 7 alle 21 con spoglio immediato.

Nel caso di Brentonico (comune con oltre 3.000 abitanti), se nessun candidato sindaco raggiunge la maggioranza dei voti, il ballottaggio è fissato il 24 ottobre.