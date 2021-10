Il maltempo non frena la voglia di polenta, tanti a Storo per il festival

un "polenter" al lavoro

Il centro di Storo è tornato a riempirsi di turisti, visitatori, buongustai e curiosi per la sesta edizione del Festival della Polenta.



Un'edizione che deve fare i conti con l'emergenza sanitaria, e che quindi ha dovuto in parte cambiare pelle, ma che ha ugualmente attirato molte persone.



La capienza è stata limitata a 1.500 visitatori, molti dei quali avevano prenotato in anticipo. Un accesso però è stato riservato anche a chi ha deciso di esserci solo all'ultimo momento.



Per tutti, all'arrivo, un po' di fila per il controllo del green pass.



Poi la degustazione a tavola, dove 90 volontari hanno servito gli assaggi preparati dalle 7 squadre di "polenter" in gara.



A complicare le cose ci si è messo anche il maltempo, che ha reso necessaria l'apertura di qualche ombrello, ma che non ha smorzato gli entusiasmi.

