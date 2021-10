Papa Francesco riceve Fiammetta, studentessa fra i pascoli: "Un esempio"

RicordateLa storia (che avevamo raccontato qui) di Fiammetta Melis, 10 anni, aveva colpito e commosso, e oggi è stata ricevuta da papa Francesco in Vaticano, insieme alla sua famiglia.Mezz'ora di udienza privata, lui, la compagna e la giovane studentessa immortalata la primavera scorsa con il tavolino all'aria aperta, lo zaino a terra, il computer portatile e i quaderni.Quando le scuole sono state chiuse per le misure anti-virus, ha dovuto seguire il padre Massimiliano che lavora in montagna. Anche perché la madre, che fa l'operatrice sociosanitaria, non poteva portarla con sé. Fiammetta dunque ha seguito le lezioni di matematica e italianooriginario della Sardegna.Il viaggio in treno, il giorno prima, da Trento a Roma, poi l'ospitalità proprio accanto alla basilica di San Pietro: alle 10.30 di sabato 30 ottobre, la famiglia Melis è stata accompagnata da papa Francesco, che ha voluto ascoltare la loro storia, i racconti di questi mesi difficili, e anche qualche suggestione dalla Val di Sole.Anzi, le ha detto che sarei lei a fargli da guida in Val di Sole. Insomma, è stato un incontro emozionante, davvero non ci aspettavamo un'accoglienza del genere".