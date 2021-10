Fondo housing sociale, ecco il condominio "Residenza Altea"

Sono 17 i nuovi alloggi consegnati oggi a Mezzolombardo e messi a disposizione delle famiglie del territorio grazie all’iniziativa sostenuta dalla Provincia e promossa da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Il nuovo condominio "Residenza Altea" è la diciannovesima iniziativa del Fondo Housing Sociale Trentino.

Gli appartamenti di nuova costruzione, in classe energetica A+, sono distribuiti in una palazzina di quattro piani fuori terra e sono rivolti alla locazione a canone calmierato (costo dell’affitto ridotto del 30% rispetto al mercato), rivolta a quella fascia di popolazione che non possiede i requisiti per accedere all’edilizia pubblica popolare ma può così soddisfare il proprio fabbisogno abitativo senza doversi rivolgere al libero mercato.



Nelle prossime settimane uscirà un nuovo bando per la locazione degli alloggi a canone moderato sempre a cura dell’ufficio politiche per la casa della Comunità Rotaliana-Königsberg.



Dall’inizio del 2015 il Fondo Hst ha completato 488 alloggi distribuiti in 22 iniziative, pari a circa il 95% dei 516 appartamenti previsti. Il percorso del Fondo è definito e si avvicina rapidamente al traguardo di 516 alloggi da realizzare e destinare alla locazione calmierata a lungo termine. Infatti, sono in corso di realizzazione ulteriori 28 alloggi nei Comuni di Borgo Valsugana ed Arco.