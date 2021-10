Edris fa il poker nel Giro al Sas, la corsa podistica nel centro di Trento

L'arrivo del 74mo Giro al Sas

Muktar Edris ha vinto il 74mo Giro al Sas, la corsa di 10 km lungo le strade del centro storico di Trento. Per lui è il quarto sigillo in questa gara.

L'etiope ha corso in 28'14" ed ha regolato in volata il connazionale Yassin Hajis.

A 7" l'ugandese Hosea Kiplagat.

Primo degli italiani, settimo Giuseppe Gerratana.

Al decimo posto un sorprendente Cesare Maestri, vicecampione del mondo di corsa in montagna.



Domenica a Trento va in scena la mezza maratona.