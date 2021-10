Effetto vaccino in Trentino, la pandemia nei grafici

Sono 757mila le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Trentino al 9 ottobre; 347mila sono i trentini che hanno ricevuto entrambe le dosi. La media per fasce d'età è intorno all'80%. Se a questi si sommano i guariti dal Covid-19 che hanno potuto completare il ciclo vaccinale con una singola dose si arriva a una quota significativa della popolazione vaccinabile. Dati che, seppur pongono il Trentino nella zona bassa della classifica delle regioni italiane per numero di vaccinati, mostrano l'effetto d'immunizzazione del vaccino nell'andamento della pandemia.

I nuovo contagi giornalieri

nostra infografica sul Covid-19, e la flessione durante il periodo estivo, il numero dei contagi ha ricominciato a crescere già dalla fine di agosto ma, contrariamente a quanto successo nell'autunno precedente, la crescita si è arrestata. Il grafico sopra mostra i contagi giornalieri negli ultimi tre mesi.

L'andamento dei positivi attuali

La flessione è più evidente nel grafico qui sopra che conta i positivi attuali, dove la cura ha una decisa inversione tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, probabilmente in corrispondenza dell'aumento delle prime vaccinazioni dopo l'annuncio dell'obbligo di green pass. L'analisi dei ricoveri, nel grafico qui sotto, non fa che confermare l'inversione di tendenza della pandemia in Trentino, se è vero come è vero che uno degli effetti più marcati del vaccino è ridurre drasticamente il rischio di ospedalizzazione dei malati.