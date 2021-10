Frana in Val di Gresta, chiusa la provinciale verso Valle San Felice

I massi caduti sulla provinciale 88

Frana in Val di Gresta questa mattina, alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa scivolando sulla carreggiata della provinciale 88.



La strada verso Valle San Felice è stata chiusa. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto i tecnici della provincia e i Vigili del Fuoco.



La strada sarà riaperta probabilmente in serata