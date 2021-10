Motocross: a Pietramurata vince Seewer, quinto Cairoli nella gara di addio

Lo svizzero Seewer (Yamaha) ha vinto gara 1 ed è l'overall winner (il vincitore assoluto) del terzo atto consecutivo sulla pista del Trentino; lo sloveno Gajser ha trionfato in gara 2 e ha riaperto completamente il discorso classifica iridata, quanto mai incerta, a tre gare dalle conclusione del campionato.



Per il siciliano Antonio Cairoli (KTM), quinto posto sia in gara 1 che in gara 2.



La prima prova ha visto tagliare per primo il traguardo Seewer, davanti al francese Romain Febvre (Kawasaki), secondo, e all'olandese Jeffrey Herlings (KTM), terzo. La seconda manche, invece, è stata vinta da Gajser, che ha preceduto Seewer, secondo, e Febvre, terzo.