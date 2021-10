Esordio vincente per la Delta Despar, Bergamo battuta in trasferta 3-1

Nizetich

Comincia con una vittoria il campionato della Delta Despar Trentino Rosa, il secondo nella massima serie del volley nazionale.



A bergamo, le gialloblù hanno sconfitto le padrone di casa con un 3-1 in rimonta che consegna loro i primi 3 punti della stagione.



Partita in grande equilibrio nei primi due set, finiti con lo stesso punteggio, 25-23, l'uno in favore delle orobiche l'altro delle trentine.



A partire dal terzo parziale, però, le giocatrici della Trentino Rosa hanno perso le inibizioni iniziali, dovute anche al ritorno in un palazzetto col pubblico - come ammesso a fine gara - e hanno preso il largo, imponendosi con un periodico 25-18 sia nel terzo che nel quarto set.



Mattatrice di giornata, Piani: l'opposta ha messo a segno 17 punti, si è portata a casa il trofeo di migliore in campo e soprattutto ha siglato la bellezza di 7 ace, trascinando le compagne alla vittoria.