In arrivo nuvole e pioggia. Ma anche neve fino a 1500 metri

Scorci d'autunno: il campanile di Selva di Levico in Valsugana

Fine settimana e lunedì di Ognissanti con situazione meteo tipicamente autunnale.

Meteotrentino prevede per domenica possibili deboli o debolissime piogge sparse o diffuse con aumento di circa 5 °C delle temperature notturne e calo delle massime.



Lunedì piogge diffuse più intense nel pomeriggio.

Potrebbero cadere circa 30 mm di pioggia ma localmente saranno possibili più di 50 mm.

Quota neve in calo fino a 1800 - 2000 m circa e localmente sotto specie nelle zone a nord ovest ed in serata quando è probabile un rinforzo dei venti da nord.



Martedì piogge generalmente assenti specie al mattino con temperature minime in calo e massime in contenuto aumento.



Mercoledì e giovedì torneranno piogge e neve probabilmente fino a 1500 m circa ma localmente anche sotto questa quota.