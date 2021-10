Negativi al Covid-19 gli ultimi rifugiati afghani. Ora il trasferimento

Tamponi negativi per gli ultimi 13 profughi afghani ospiti dal 25 agosto scorso nella base militare di Riva del Garda. A partire da martedì, dunque, le ultime famiglie saranno trasferite in altre località fuori dalla provincia. Le destinazioni principali saranno in Veneto e Lombardia. A prevederlo sono i piani ministeriali di accoglienza. In 110 erano arrivati lo scorso 25 agosto. La Protezione Civile trentina, tramite la Croce Rossa, si è adoperata in supporto all’esercito per la gestione dell’ospitalità, in attesa che il ministero dell'Interno svolgesse tutte le procedure per l’accoglienza e disponesse anche le future destinazioni.



In seguito all'attività di screening dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, però, erano emerse alcune positività al Covid-19 di minori. Sono state quindi messe in campo le misure di quarantena previste dai protocolli e l'attività di screening. Con gli ultimi tamponi, il focolaio è estinto.