Molestava le colleghe. Sospeso sanitario dell'Ospedale di Rovereto

Nella foto l'ospedale di Rovereto

Un operatore sanitario dell'ospedale di Rovereto è stato sospeso con il massimo della sanzione prevista dal contratto di lavoro - 3 mesi - dall'Azienda sanitaria, per molestie a sfondo sessuale sul lavoro.



L'accaduto è stato reso noto dal gruppo 'meeToo Rovereto', che parla anche di episodi avvenuti negli anni scorsi, diversi però dall'ultimo fatto.



L'Apss sottolinea di essersi subito attivata per far luce sul caso, spostando ad altra sede il dipendente.



Dopo il vaglio dell'Ufficio disciplinare, per lui è scattata appunto la sospensione per 3 mesi.