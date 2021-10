Cade dal tetto. Gravissimo operaio al Moietto, sopra Rovereto

Nella foto l'elicottero di Trentino Emergenza

Grave incidente sul lavoro a Moiétto, frazione di Rovereto sul monte Finònchio.



Nel pomeriggio, un artigiano edìle al lavoro nel cantiere di una casa in ristrutturazione, nei pressi della chiesa, è precipitato dalle impalcature.



Sembra che l'uomo, un 42enne lagarino, stesse lavorando sul tetto quando è improvvisamente caduto da circa 8 metri.



Subito sono stati allertati i soccorsi. In un prato poco distante è atterrato l'elicottero di Trentino Emergenza. Presenti anche i Vigili del fuoco di Trento in servizio a Rovereto e la Polizia.



L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara e si trova in condizioni molto gravi.



Sul posto anche i tecnici dell'unità Uopsal per i rilievi del caso.