L'Itas Trentino rappresenterà l'Italia al mondiale per club in Brasile

Nella foto il gruppo della Trentino Volley che ha trionfato in Supercoppa

Sarà l'Itas Trentino a rappresentare l'Italia al prossimo Mondiale per club che si svolgerà in Brasile dal 7 e l’11 dicembre prossimo.



La formazione italiana ha conquistato il diritto di partecipare all'evento grazie al secondo posto conquistato nell’ultima CEV Champions League.



La conferma stamane dalla Fivb.



La Trentino volley ha il record di vittorie in questa manifestazione, cinque; nove invece sono le partecipazioni.



La presenza in Brasile, consentirà ai gialloblù di andare a caccia del sesto titolo iridato, provando a rappresentare nel miglior modo possibile la SuperLega italiana e, allo stesso tempo, portando nuovamente in tutto il mondo il nome del Trentino.



L’elenco delle sei compagini che hanno diritto a partecipare al torneo comprende la formazione Campione del Brasile Funvic Taubatè, i connazionali del Sada Cruzeiro (Campioni del torneo Sudamericano per Club 2020 – l’ultimo giocato), gli argentini dell’UPCN San Juan (secondi classificati del torneo sudamericano per Club 2020), gli iraniani del Foolad Sirjan (Campioni d’Asia in carica) e i polacchi Campioni d’Europa dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle.



La formula della manifestazione iridata non presenterà novità rispetto a quelle precedenti: le squadre sosterranno una prima fase divise in due gironi; le prime due classificate di ogni raggruppamento (che si giocherà con la formula del Round Robin fra il 7 e 9 dicembre) accederanno alle semifinali e finali, in programma il 10 e 11 dicembre. Composizione dei gironi e calendario delle partite verranno resi noti nei prossimi giorni.



Durante il periodo in cui soggiornerà in Brasile per il Mondiale per Club 2021, l’Itas Trentino sarebbe dovuta scendere in campo per tre match ufficiali di regular season di SuperLega 2021/22: il 5 dicembre in casa con Piacenza, l’8 dicembre a Ravenna ed il 12 a Milano; partite che verranno anticipate o posticipate di qualche giorno, a seconda delle disponibilità dei rispettivi impianti.