Volley: dopo la Supercoppa il big match con Civitanova campione d'Italia

La SuperLega Credem Banca 2021/22 torna in campo per il terzo turno di regular season.L’Itas Trentino sarà protagonista della partita più attesa; domenica 31 ottobrearriverà infatti la Cucine Lube Civitanova Campione d’Italia.Per l'Itas Trentino l’obiettivo diconquistato nelle prime due giornate (in coabitazione con Perugia) grazie al doppio successo da tre punti con Verona e Vibo Valentia.Dopo la vittoria in Supercoppa “perché i nostri avversari arriveranno a Trento ancora più carichi e motivati – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino- . Veniamo da una settimana di allenamenti svolta bene, con il giusto atteggiamento e quindi sono fiducioso sul fatto che, quello che serve per tenere testa ad una grande formazione come la Lube e per”.Lorenzetti dovrebbedi ruolo contemporaneamente in campo che tanto bene ha fatto nelle ultime tre partite.(2-3 con Piacenza in campionato, 1-3 con Monza in Supercoppa). Ancora(in ripresa dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio destro effettuato in estate), la squadra allenata daschiera l’opposto portoricanoe, soprattutto, dallo schiacciatore brasiliano, arrivato in estate proprio da Trento.Assieme al verdeoro, i principali terminali offensivi del gioco biancorosso, impostato da, restano l’altro ex di turnoe i centralied, miglior muro dell’ultima regular season.La sfida sarà un evento mediatico globale: diretta contemporanea su tv, radio ed internet.Prevista come sempre la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti,Per questo appuntamento Trentino Volley potrà far accedere un numero limitato di spettatori sulle tribune dell’impianto di via Fersina; tutti dovranno, regolarmente valido, edper l’intera durata della loro permanenza all’interno dell’impianto.La gara è compresa in abbonamento; sulla tessera si trova indicato la porta d’ingresso da utilizzare per accedere alle tribune.Le casse della BLM Group Arena saranno aperte dalle ore 16.45, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.