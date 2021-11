Bertolaso: la stagione dello sci in Trentino Alto Adige è a rischio

Panorami invernali sul ghiacciaio Presena

"La situazione delle coperture vaccinali nelle province di Bolzano e Trento è ampiamente inferiore del 10% della media nazionale. Non vorrei che venisse impedito di andare a sciare sulle Dolomiti da colorazioni particolari". Così Guido Bertolaso il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, alla trasmissione Zapping (Radio 1 Rai, 16 novembre) .

Servono misure drastiche, ha aggiunto Bertolaso, per salvare la stagione dello sci.

Il 40% degli over 80 trenini ha ricevuto la terza dose di vaccino, ma la percentuale scende al 4% per gli over 70 e al 3% per gli over 60.