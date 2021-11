Covid19, stabile la situazione in Trentino: 35 contagi e un ricovero in più

.

Sono 35 i nuovi contagi da Covid-19 in Trentino, emersi dall'analisi di 4772 tamponi.

Il quotidiano bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra un nuovo ingresso in ospedale: sono dunque 22 le persone attualmente ricoverate per Covid-19 negli ospedali della provincia. I pazienti in rianimazione restano 3.

Alto il numero di contagi fra gli anziani (6 over 70 e 1 ultra ottantenne), ma anche fra i bambini (3 con meno di 2 anni, 1 fra 3-5 anni e 2 fra 6-10 anni). Ieri le classi in quarantena erano 5.

Sul fronte della campagna vaccinale: 810.801 le dosi somministrare complessivamente. Di queste 371.178 sono seconde dosi e 23.262 terze dosi.