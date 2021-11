Covid in Trentino, 18 nuovi positivi su 2.398 test. Cinque ricoveri in più

Coronavirus: aggiornamento di lunedì 1° novembre 2021. L’effetto di un fine settimana prolungato si fa sentire sul numero dei tamponi che scendono sensibilmente rispetto al trend delle ultime giornate: 2.398 test che hanno individuato 18 nuovi casi positivi. Balzo di ricoveri invece in ospedale dove sono stati accolti 5 nuovi pazienti che portano il totale a 24, di cui 2 in rianimazione (+1).



Nel dettaglio nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.262 tamponi antigenici che hanno individuato 11 nuovi contagi. I molecolari invece sono stati 136 che si sono rivelati positivi in 7 casi. Ci sono poi 6 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Tra i nuovi casi ci sono anche 3 ultra ottantenni, 2 over 70 e 3 in fascia 60-69 anni. Pochi i bambini: 1 bimbo sotto i 2 anni e uno tra i 3 ed i 5 anni. Le classi in quarantena sono 7. I nuovi guariti sono 6 e portano il totale a 47.503.



La campagna vaccinale intanto prosegue: è stata raggiunta quota 793.162 somministrazioni, delle quali 364.075 si riferiscono a seconde dosi e 14.935 a terze dosi.



Intanto da domani, 2 novembre, via in Trentino alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Per avere informazioni sulla vaccinazione e per la somministrazione basta rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia, oppure prenotare la vaccinazione al Cup online nei centri vaccinali dell'azienda sanitaria locale. Nei drive through il vaccino viene somministrato senza scendere dall’auto.