Covid-19: un decesso e 76 nuovi contagiati in Trentino

Ancora un decesso per Covid-19 in Trentino: si tratta di una persona vaccinata che soffriva anche di altre patologie.

76 i nuovi casi positivi su oltre 9.300 tamponi effettuati. Si tratta per lo più di persone asintomatiche o con pochi sintomi. Un solo caso lieve, con sintomi più gravi, è stato ricoverato in media intensità.

Complessivamente i pazienti in ospedale sono 27, di cui 2 in rianimazione.

Le vaccinazioni hanno raggiunto le 797.295 somministrazioni, di cui 366.292 seconde dosi e 16.363 terze dosi.



Tra i nuovi casi positivi, 18 sono bambini o ragazzi fino ai 19 anni; tre le classi in quarantena. Tra gli adulti si riscontrano 22 casi positivi nella fascia di età 19-39; 24 casi nella fascia 40-59 e 12 fra 60 e 80 o più anni.

Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono soprattutto adulti fra 20 e 49 anni (167.540); seguono i vaccinati con una dose di 50-59 anni (74.649) e quelli tra 60-69 anni (60.861).