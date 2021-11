Arco. Paura a Braila per un tetto in fiamme. Decisivi i vigili del fuoco

Nella foto i vigili del fuoco al lavoro nell'incendio a Braila di Arco

Un incendio è divampato nella notte sul tetto di un'abitazione rurale all'interno di un raggruppamento di case, in un'area difficile da raggiungere in località Bràila alta, nel comune di Arco, al confine con il comune di Dréna.



Il fuoco, partito presumibilmente dal camino, si è rapidamente propagato fin sul tetto. La chiamata ai Vigili del Fuoco di Arco è arrivata attorno alle 21.30.



Il loro tempestivo intervento, insieme ai colleghi di Drena e Riva, ha evitato che le fiamme potessero distruggere l'intera copertura, e soprattutto altre abitazioni.



Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono terminate solo verso l'una di notte.