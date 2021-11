L'azienda Sanitaria premiata per la piattaforma Covid19

Gli operatori della Centrale Covid

All'inizio fu il codice RAO, ovvero l'indicazione della priorità di una visita in base all'urgenza clinica. Il Trentino fu fra le prime realtà in Italia a partire. Poi venne il fascicolo elettronico su TreC, consultabile da un paio di anni anche dal proprio smartphone. Così con il telefonino si possono vedere i referti medici, le ricette, ma anche prenotare una visita e gli esami del sangue.



Innovazioni lanciate dall'Azienda Sanitaria trentina grazie alla collaborazione con gli enti di ricerca, il Cibio, Fbk, l'Università. L'ultima frontiera: la telemedicina, fondamentale nel pieno della pandemia.



E proprio durante i mesi più duri del covid, ci fu lo sforzo di mettere in piedi una piattaforma digitale per ricostruire i contatti dei contagiati e stabilire gli isolamenti. Un'architettura digitale e organizzativa che vale ora per l'Apss, "l'Oscar 2021 della Sanità", scelta tra 120 progetti di 63 aziende sanitarie italiane.



Un motore che si è rodato nel tempo: all'inizio non fu facile tenere traccia dei contagi, degli esiti dei tamponi. Il virus picchiava duro. I telefoni della centrale covid rispondevano a migliaia di chiamate ogni giorno.



Ma il sistema ha retto, e la piattaforma digitale ha portato a ottimi risultati: alla data del 30 settembre i casi covid gestiti online sono stati 88.500, 96.700 i monitoraggi dei contatti stretti, quasi 363.800 i certificati emessi per gli isolamenti.