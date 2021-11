Area Camper a Trento, un ponte da tutto esaurito con molte novità

Il lungo ponte con le festività di Ognissanti e Morti ha attirato molti turisti anche in Trentino. Tantissimi, anche grazie alle temperature miti, sono arrivati con il camper. Per la prima volta tutti esauriti i posteggi dell'area ex Zuffo, in prossimità dell'uscita autostradale di Trento centro.



Nell'area di via Fersina, a Trento sud, per la prima volta sono invece arrivati camperisti da Belgio, Francia e Spagna. Le 33 piazzole non sono bastate a coprire in questi giorni le innumerevoli richieste pervenute e molti turisti sono stati dirottati altrove. La richiesta, per sei mesi l'anno, sarebbe almeno del doppio di piazzole, una necessità che viene confermata dai dati.