Pattuglia di Carabinieri

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Trento hanno arrestato un ventenne tunisino, colto in flagranza con 21 dosi di cocaina addosso, durante l'attività di spaccio in via Pozzo a Trento. Il giovane, alla vista dei militari ha tentato di fuggire nascondendosi in un bar, ma è stato fermato all'uscita e perquisito. Lunedì il giudizio per direttissima.