Pareggio per il Trento a Trieste: 1-1

Pareggio con una rete a testa per Trento e Triestina

Una rete per parte al Nereo Rocco nella quattordicesima giornata di campionato. La Triestina, priva di Negro in difesa e di De Luca in attacco, si dispone col 3-5-2; il Trento si schiera col 3-4-2-1 e senza Izzillo in mediana. Gli alabardati provano a fare la partita, gli aquilotti si affidano al gioco di rimessa. L'occasione più nitida allo scadere della prima frazione è per Rapisarda, che cestina la palla del vantaggio giuliano. Il Trento stappa la partita al 6' minuto della ripresa in ripartenza con Belcastro, che supera Offredi con un pallonetto. Molte le palle "in the box" con retroguardia trentina sempre attenta. Con il rosso sventolato a Ligi per il fallo da ultimo uomo su Pattarello al 77' e il tap in dello stesso attaccante trentino salvato sulla linea di porta da Crimi all'86', il Trento fa la bocca al risultato pieno, ma la superiorità numerica non si concretizza perché al 90' Litteri corona il forcing della Triestina acciuffando il pareggio dell'1-1 finale.