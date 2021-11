Covid19, in Trentino 96 nuovi contagi, un nuovo ricoverato in rianimazione

Un nuovo paziente in rianimazione

Mentre in Alto Adige, salgono decessi e contagi, in Trentino nelle ultime ore non c'è stata nessuna nuova vittima del Covid19.



Ma sono 96 i nuovi casi positivi, su 8.332 tamponi analizzati, per un tasso di positività dell'1.15%. La conferma arriva dall'ultimo report dell'Azienda sanitaria.



I pazienti ricoverati sono 21, di cui 3 (uno in più di venerdì) in rianimazione.



Nella giornata di ieri sono stati registrati 1 nuovo ricovero e 2 dimissioni.



I vaccini somministrati sono arrivati al numero totale di 809.799, di cui 370.880 seconde dosi e 22.740 terze dosi. Ieri (12 novembre) le classi in quarantena erano 3.