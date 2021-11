Covid-19: altri quattro ricoveri in Trentino. Stabili le terapie intensive

Esempi di fiale di vaccino anti Covid-19

Sono 64 i nuovi casi di Covid-19 registrati dal'azienda sanitaria di Trento nel bollettino del 29 novembre. 4.782 i tamponi; 836.703 i vaccini somministrati

Ancora in aumento i ricoveri: un'unica dimissione a fronte di quattro nuovi ingressi portano i ricoveri complessivi a 53 (tre in più di ieri), dei quali sette restano in rianimazione.

Le terze dosi hanno raggiunto quota 40.984.

Tra i nuovi positivi si registrano 19 casi nella fascia di età 3-19 anni: 2 casi tra 3-5 anni, 9 casi tra 6-10 anni, 5 casi tra 11-13 anni e 3 casi tra 14-19 anni.

Ieri le classi in quarantena erano 21. Per quanto riguarda gli adulti, i nuovi casi nella fascia di età tra 19-59 anni sono oggi 35, mentre 10 nuovi positivi si attestano tra gli over 60 e fino ad oltre 80 anni.

I vaccinati con almeno una dose si confermano gli adulti tra 20-49 anni (170.527), seguono i più avanti con l'età, tra 50-59 anni (75.538) e tra 60-69 anni (61.586).