Covid19 in Trentino: 27 i nuovi casi. 23 i ricoveri

Disinfettarsi le mani resta una delle prime forme di cautela contro i virus

LA SITUAZIONE IN TRENTINO

Nessun decesso per Covid-19 in Trentino, 27 i nuovi casi positivi.

5 i casi positivi al molecolare (su 135 test effettuati) e 22 all’antigenico (su 4.329 test effettuati).



I pazienti ricoverati in ospedale sono 23, di cui 2 in rianimazione.

Ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Tra i nuovi casi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni e 1 tra 14-19 anni; sono quindi 4 i casi di bambini e ragazzi contagiati (attualmente le classi in quarantena sono 3).

Per quanto riguarda gli adulti tra gli over 60 e nella fascia di età fino ad oltre 80 anni si registrano complessivamente 9 casi.

Le vaccinazioni si attestano su 800.869 dosi somministrate, di cui 367.790 seconde dosi e 17.937 terze dosi.

LA SITUAZIONE IN ALTO ADIGE

Balzo dei ricoveri in Alto Adige, che salgono di 9 e arrivano ora a 65 pazienti.

Un paziente, migliorato, ha invece lasciato la terapia intensiva dove i letti occupati passano da 5 a 4.

Sono 185 i tamponi PCR risultati positivi al coronavirus.

649 analizzati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.



Si alza ancora l'incidenza, che già ieri ha superato la soglia di 200 e adesso è arrivata al valore di 240 casi ogni 100mila abitanti.

Poco più di 4.200 gli altoatesini in quarantena sanitaria.